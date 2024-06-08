Расселл: Теперь мы должны нацеливаться на победу

Джордж Расселл выиграл квалификацию в Канаде, при этом проехав лучший круг точно с таким же временем, как и Макс Ферстаппен. Но гонщик Mercedes сделал это первым, и по правилам именно ему достался поул.

Такое в автоспорте бывает нечасто, поэтому все, кто следил за событиями на трассе монреальского автодрома имени Жиля Вильнёва, наверняка получили удовольствие от этого зрелища.

Льюис Хэмилтон в финале квалификации показал седьмой результат и пожаловался, что по какой-то причине уровень сцепления снизился, и резина на его Mercedes перестала работать.

Джордж Расселл: «Невероятный результат, и я очень-очень рад! Все, кто трудится на базе команды, приложили огромные усилия, чтобы его добиться. Ещё в Монако мы выражали надежду на то, что теперь в нашем сезоне начинают происходить некие важные события – думаю, так и есть.

Мне очень не хватало этих эмоций, и я в предвкушении завтрашней гонки. Первый шаг сделан, но, разумеется, теперь мы должны нацеливаться на победу.

Конечно, постараемся побороться с Максом – почему нет? Надо предпринять такую попытку, ведь после того, как мы внедрили ряд технических новинок, машина производит отличное впечатление, и теперь мы готовы к борьбе. Так что завтра постараемся победить».

Льюис Хэмилтон (7-й): «Во-первых, поздравляю Джорджа, он отлично справился с делом! Для команды это по-настоящему важно, ведь понятно, что на базе в Брэкли все приложили огромные усилия, чтобы подготовить технические новинки, и сегодняшнее достижение придаст всем очень мощный импульс.

Весь уик-энд машина работала отлично, но как только мы приступили к квалификации, моя ситуация по какой-то причине изменилась. Нормальное сцепление куда-то делось.

На третьей тренировке я ездил очень быстро, но затем, когда началась квалификация, шины просто перестали работать, хотя в машине ничего не менялось».

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