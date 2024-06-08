Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем

Instagram. Андрей Новицкий и Чжан Чжилей

Украинский боксер Андрей Новицкий рассказал, что в свое время спарринговал со звездным китайским хевивейтером Чжаном Чжилеем.

«Когда я начал с ним спарринговать, то оказалось, что он и джебы пропускает, и по корпусу. Такая тактика работала настолько хорошо, что где-то уже под концовку 2-го раунда я начал брать инициативу в свои руки. Он хотел работать со мной, ведь я давал ему максимальную работу. Он боксер хороший. Боксер, который бьет.

Чжилей немного устает где-то после 4-6 раундов. Но, опять же, он устает только, если его бить. «Гладить» его нельзя. Если он будет чувствовать эти удары, то начнет понемногу уставать и пропускать. Примерно вот так это работает. У нас на самом деле получилась такая обоюдно плотная работа – оба били, оба пропускали. Но я спарринговал и с теми, которые бьют жестче», – сказал Новицкий.

Ранее Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент.

sport.ua