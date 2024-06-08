Жасмин Паолини: «Финал на Ролан Гаррос против Швёнтек — самый тяжелый матч за всю мою карьеру»

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала своё поражение от Иги Швёнтек в решающем матче в Париже

— Было тяжело, но также было и очень весело. Играть финал на турнире Grand Slam — это же прекрасно. Я сыграла тяжелый матч, но я выложилась на 100%. Ига — очень серьёзная соперница, но я получила удовольствие на корте. Я довольна собой.

Могла ли я сделать что-то иначе в финале? Я пыталась сделать все, что было в моих силах. Возможно… Возможно, что-то и могла, я не знаю. Может, она и могла бы сделать больше ошибок, а может и нет. Возможно, я могла бы выиграть больше геймов, чтобы больше оставаться в игре. Но Ига здесь играет потрясающе. Она встречает мяч рано, отбирает у вас время, также использует вращение. Она может очень и очень хорошо защищаться. На грунте она невероятна. Но и на харде тоже, сколько она уже выиграла в этом году. Однако, я думаю, что именно на этом турнире это вообще другая история. Ей 22 года, а она уже взяла здесь четыре титула. Это не обычные цифры, это что-то невероятное.

Весь матч она играла на потрясающем уровне, никаких ошибок, мячи летят на вылет. Я пыталась показать свой лучший теннис, но при такой интенсивности, которую демонстрирует Ига, играть нелегко. Еще никогда раньше я не играла против теннисистки с таким уровнем интенсивности. Она успевает и время забрать, но также сама пробивает виннеры, сама перекрывает корт. Возможно, после того, как мне удалось сделать брейк, я потеряла в своем уровне интенсивности, а она свой сохранила. Это нелегко, понимаете, потому что я пыталась ускорить события, но это также добавило мне нервов. Иногда я пробивала по линии вместо того, чтобы пробить кроссом, чтобы попытаться подвигать ее по корту, потому что в противном случае она бы заставила меня двигаться. В общем, думаю, было много причин, но главная в том, что она сохранила интенсивную игру на протяжении всего матча, на всех мячах, во всех розыгрышах. При такой игре трудно продолжать бороться.

• Обзор финала Ига Швёнтек — Жасмин Паолини на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

Думаю, что это был самый тяжелый матч за всю мою карьеру. Было еще тяжелее, чем во время нашего прошлого с ней поединка. Тогда я проиграла 6-3, 6-0 или как-то так, но сегодня мне было сложнее. Я сейчас играю лучше, но и она также играет лучше, чем 2 года назад (смеется). Тем более на этом покрытии. Я бы хотела сыграть с ней еще, неважно на каком этапе соревнований, неважно на каком турнире. Просто я думаю, что в таких матчах я могу что-то найти для себя, что еще добавить моей игре. Это трудно играть против нее, но также я лучше понимаю, что еще я могу улучшить или добавить к своему теннису.

Какие мои следующие мечты и цели? Думаю, попытаться сохранить этот уровень. Сейчас я мало об этом думаю, на самом деле. Я проиграла этот финал и вроде как должна грустить. Но, я думаю, мне надо порадоваться этим двум счастливым неделям, моему прогрессу в рейтинге. Это не грустный момент, а счастливый. Так что я должна видеть вещи в таком свете. Я не знаю, что готовит для меня будущее. Я не знаю, о чем должна мечтать дальше. Я наслаждаюсь сегодняшним днем, я в моменте. Приятно двигаться просто вот так, шаг за шагом, и увидеть, что будет дальше.

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