ТМ. Второе поражение селесау в трех последних играх. Португалия – Хорватия 1:2. Обзор матча и видео голов

Неприятный результат для хозяев

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На старте встречи "пламенные" открыли счет с пенальти. После перерыва Роберто Мартинес сделал 4 замены и ход сработал – очень быстро "избранные" сравняли счет. Но ненадолго.

"Шашечные" могли выиграть не с минимальным счетом, но кипер Диогу Кошта был против (5 сейвов). Балканская сборная активно пробивала по воротам (16) и сфолила только в семи эпизодах.

11 июня "европейские бразильцы" проведут спарринг в Авейру против Ирландии. Подопечные Далича уже ждут старта Евро и поединка с Испанией.

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Смотрите обзор контрольного матча Португалия – Хорватия

Лиссабон-Оейраш. Эштадиу Насиональ ду Жамор

Португалия – Хорватия 1:2

Голы: Жота, 48 – Модрич, 8 (п), Будимир, 56

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