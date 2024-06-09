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Футбол

ТМ. Второе поражение селесау в трех последних играх. Португалия – Хорватия 1:2. Обзор матча и видео голов

Неприятный результат для хозяев

ТМ. Второе поражение селесау в трех последних играх. Португалия – Хорватия 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • На старте встречи "пламенные" открыли счет с пенальти. После перерыва Роберто Мартинес сделал 4 замены и ход сработал – очень быстро "избранные" сравняли счет. Но ненадолго.

    "Шашечные" могли выиграть не с минимальным счетом, но кипер Диогу Кошта был против (5 сейвов). Балканская сборная активно пробивала по воротам (16) и сфолила только в семи эпизодах.

    11 июня "европейские бразильцы" проведут спарринг в Авейру против Ирландии. Подопечные Далича уже ждут старта Евро и поединка с Испанией.

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    • Смотрите обзор контрольного матча Португалия – Хорватия

    Лиссабон-Оейраш. Эштадиу Насиональ ду Жамор

    Португалия – Хорватия 1:2

    Голы: Жота, 48 – Модрич, 8 (п), Будимир, 56

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