Бенавидес рассказал, какой боксер сейчас лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Американский боксер полутяжелой весовой категории Дэвид Бенавидес назвал свою версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

«Мой список P4P? Первый – Наоя Иноуэ, второй – Александр Усик, на третью позицию поставлю Джервонту Дэвиса. Четвертое и пятое место я бы отдал Теренсу Кроуфорду и Саулю Альваресу. Куда я бы себя поставил в этом рейтинге? Я не считаю, что пока заслуживаю быть в этом списке», – сказал Бенавидес.

Напомним Бенавидес проведет бой против украинца Александра Гвоздика 15 июня 2024 года. Ранее американец пообещал нокаутировать украинца.

sport.ua