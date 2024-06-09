Риккардо: Это один из тех уик-эндов, когда всё идёт хорошо

Второй раз в сезоне Даниэлю Риккардо удалось опередить напарника в квалификации: австралийский гонщик Visa RB стартует в Канаде с 5-й позиции. Комментируя итоги субботы, он подтвердил, что в этот уик-энд ему вполне комфортно за рулём, поэтому пилотирует он максимально уверенно.

Даниэль Риккардо (5-й): «Я очень доволен сегодняшним результатом. Уик-энд складывается по-настоящему неплохо, интересно и весело. Это один из тех этапов сезона, когда всё идёт хорошо.

До поул-позиции нам не хватило меньше двух десятых, но даже если сегодня мы на неё не претендовали, иногда при столь небольшой разнице можно попасть в первый стартовый ряд. В общем, когда тебе комфортно за рулём, когда ты выступаешь на конкурентоспособном уровне, это очень приятно.

В финальной сессии было очень важно быстро прогреть резину – я это сразу сказал команде. Мне удалось справиться с этой задачей, после чего вполне уверенно пилотировал в ходе решающей попытки.

Я смог собрать воедино хороший круг, но не удивился этому, потому что знаю: когда у меня есть чувство уверенности, я способен показывать такие результаты. Я доволен собой, но также рад за команду, ведь обе машины RB прошли в финальную сессию.

В Монреале я всегда испытываю особые эмоции, потому что с этим городом и с этой трассой у меня связаны радостные воспоминания: ровно 10 лет назад я здесь одержал свою первую победу, после чего моя жизнь изменилась.

Кроме того, вся команда в этот уик-энд чувствует какой-то прилив энергии, и я рад этим воспользоваться, ведь это помогает хорошо пилотировать. Завтра мы стартуем с неплохой позиции, причём в окружении очень быстрых парней, поэтому по ходу гонки постараюсь полностью выложиться».

Юки Цунода (8-й): «По результату видно, что команда работает невероятно здорово, и для нас это очень успешный день. Если говорить обо мне, то во время тренировки у меня были сложности, поэтому приятно, что перед квалификацией нам удалось изменить ситуацию к лучшему.

К сожалению, из-за резкого порыва ветра во 2-м повороте я потерял немало времени, и всё-таки это был ещё один неплохой финал квалификации. Пока в этот уик-энд всё складывается очень интересно: с одной стороны, были и удачные момент, и сложности, которые мы смогли преодолеть.

Впрочем, если это удаётся, всегда появляется очень приятное чувство, и за это надо благодарить команду. Посмотрим, какая в воскресенье будет погода, но у нас хорошая машина, поэтому, разумеется, мы хотим пополнить запас заработанных очков, для чего надо постараться, чтобы обе машины RB финишировали в первой десятке».

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