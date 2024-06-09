Почти миллион евро — известна сумма призовых, которую заработали на Ролан Гаррос украинские теннисисты

Подводим финансовые итоги Открытого чемпионата Франции для украинских теннисистов

Наибольшую сумму призовых на Ролан Гаррос заработала Элина Свитолина, которая дошла до четвертого круга основной сетки, где уступила Елене Рыбакиной. На втором месте расположилась Марта Костюк, сыгравшая в полуфинале парного турнира, а третье место среди представителей Украины заняла Даяна Ястремская, которая впервые сыграла в Париже в третьем раунде.

Призовые украинцев на Ролан Гаррос

Элина Свитолина: 250 000 евро (за 4-й круг основной сетки)

Марта Костюк: 184 000 евро (110 000 евро за 2-й круг основной сетки + 74 000 евро за 1/2 финала парного разряда)

Даяна Ястремская: 166 750 евро (158 000 евро за 3-й круг основной сетки + 8 750 евро за 1-й круг парного разряда)

Ангелина Калинина: 81 750 евро (73 000 евро за 1-й круг основной сетки + 8 750 евро за 1-й круг парного разряда)

Юлия Стародубцева: 73 000 евро (за 1-й круг основной сетки)

Леся Цуренко: 73 000 евро (за 1-й круг основной сетки)

Надежда Киченок: 40 000 евро (за 1/4 финала парного разряда)

Дарья Снигур: 28 000 евро (за 2-й круг квалификации)

Катерина Байндл: 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)

Катарина Завацкая: 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)

Виталий Сачко: 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)

Людмила Киченок: 18 750 евро (13 750 евро за 2-й круг парного разряда + 5 000 евро за 2-й круг в миксте)

Денис Молчанов: 8 750 евро (за 1-й круг парного разряда)

Итого: 984 000 евро

*Сумма призовых указана без учета ставки налога, которая во Франции составляет 30%

Отметим, что победители Открытого чемпионата Франции в этом году заработают по 2,4 млн. евро в одиночном разряде и по 590 000 евро (на пару) за победу в парном турнире.

btu.org.ua