Линда Носкова: “Я не слишком сосредотачиваюсь на том, какой именно у меня номер в рейтинге, я просто наслаждаюсь игрой, и что будет – то будет”

Чешская теннисистка Линда Носкова ответила на вопросы СМИ после поражения в финале соревнований WTA 1000 в Пекине



В решающем поединке Линда Носкова в трех сетах уступила американке Аманде Анисимовой. Успешное выступление на турнире гарантировало 20-летней теннисистке дебют в топ-20 мирового рейтинга и звание первой ракетки Чехии.

– Линда, сегодня был тяжелый матч. Можете подытожить эти две недели.

– Да, сегодняшний матч, безусловно, был самым тяжёлым из всех за эти две недели. Очевидно, Аманда – невероятная теннисистка. Она выступает слишком хорошо на протяжении всего сезона. Было действительно сложно найти свой ритм. Первый сет был очень тяжелым. Не думаю, что могла сделать что-то иначе, мне просто нужно было придумать немного другой план. Но в целом, кроме сегодняшнего дня, это был отличный турнир, две незабываемые недели. Бесспорно, я запомню его надолго.

– Вы тоже очень мощно играете на задней линии. Чем отличается сила Аманды от ударов самых мощных игроков тура? В чем именно ее преимущество: в глубине, в том, как рано она встречает мяч?

– Думаю, дело в том, что она идет за каждым очком, за каждой возможностью. Она имеет чрезвычайно мощную подачу, с которой начинает розыгрыш, а затем продолжает атаковать по линии так часто, насколько это возможно. Иногда просто невозможно найти решение или составить какой-либо план против столь быстрых ударов с задней линии. Мне нужно было просто держать свой ритм и длину мяча. Думаю, именно поэтому я выиграла второй сет. Но в третьем все больше напоминало первый, так что мне было сложно.

– Вы сказали на корте, что не ожидали попасть в финал. Можете объяснить немного больше?

– Я никогда раньше не играла азиатскую серию. Два года назад я должна была сняться именно с этого турнира и сразу вернуться домой. В прошлом году я тоже пропустила все эти турниры. Так что сейчас это совершенно новый опыт для меня, когда я впервые за карьеру могу играть полный сезон от начала до конца. Это действительно сложный и изнурительный календарь. Иногда кажется почти невозможным подготовиться к каждому матчу и физически, и ментально. Так что я приехала сюда с мыслью просто наслаждаться игрой, получать удовольствие от каждого выхода на корт. И что будет, то будет. Возможно, это и было мое лучшее стратегическое решение – это отпустить все и просто наслаждаться процессом (улыбается).



– Благодаря вашему выступлению в Пекине ваш рейтинг резко вырастет, вы впервые попадете в топ-20. Изменит ли это что-то в вашем подходе, подготовке или выборе турниров?

– Попасть в топ-20 в этом году, безусловно, было моей большой целью. Но при этом я не хотела давить на себя. Несколько месяцев назад я сказала себе: «Было бы здорово быть в топ-20, но будет неплохо и в топ-30 или топ-40». Играть на таких крупных турнирах и против лучших теннисисток мира – это уже осуществление мечты. И я постоянно напоминаю себе об этом. Я не слишком сосредотачиваюсь на том, какой именно у меня номер в рейтинге. Это не настолько важно. Я просто наслаждаюсь игрой, и что будет – то будет. Пожалуй, это теперь мой девиз (улыбается). Да, я просто получаю удовольствие.

– Теперь, когда вы уже в топ-20 и за эти две недели играли против нескольких соперниц из топ-10, что, по вашему мнению, вам нужно усовершенствовать, чтобы, возможно, в следующем сезоне приблизиться к топ-10?

– Что ж, нужно усовершенствовать буквально все. Действительно (улыбается). Форхенд, бэкхенд, подачу, игру у сетки, смеши, укороченные – все сразу. Также физическая подготовка, больше разных упражнений, то есть такой себе комплекс из всего понемногу. Может показаться, что если я уже в топ-20, то какая я невероятная спортсменка. Но нет (улыбается). Просто ты оказываешься в правильном месте в правильное время. Между топ-5 и топ-20 есть огромная разница. Я не собираюсь давить на себя, просто пусть все идет своим путем. Меня опережают еще много девушек. Так что да, я воспринимаю все спокойно.



