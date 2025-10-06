Сайнс: Мы должны быть довольны, учитывая обстоятельства

Карлос Сайнс стартовал восемнадцатым в Сингапуре после дисквалификации из протокола квалификации за несоответствие машины техническому регламенту. Тем не менее, гонщик Williams смог финишировать десятым и принести своей команде один призовой балл.

Его напарник Алекс Элбон начал гонку с пит-лейн и финишировал четырнадцатым.

Карлос Сайнс (10-й): «Учитывая обстоятельства, мы должны быть довольны и можем гордиться сегодняшним выступлением. Гонка получилась довольно прямолинейной без автомобилей безопасности, но я всё равно смог отыграть позиции и заработать ценное очко после старта с восемнадцатой позиции.

Мне удалось продержаться на шинах Medium дольше, чем всем остальным, и после перехода на Soft я проехал очень быстрый отрезок и провёл несколько обгонов. Сегодня был потенциал побороться за более высокие позиции, но я всё равно доволен прошедшей гонкой. Мы учтём полученный опыт и начнём подготовку к предстоящим гонкам».

Алекс Элбон (14-й): «При старте с пит-лейн я знал, что нас сегодня ждёт что-то вроде тестов. Мы поставили тестовые настройки, чтобы собрать информацию, но они не сработали. Ничего страшного, так как всё равно можно будет использовать собранные данные в следующих гонках.

У меня был хороший темп на пустой трассе, но большую часть гонки я провёл в трафике и под синими флагами. Даже на свежих шинах мне приходилось ждать, когда обогнавшие меня на круг, догонят машины впереди. Это была одна их тех гонок, когда я ничего не мог сделать, тем более, что на трассу не выезжал автомобиль безопасности.

Мы сделаем выводы из прошедшего уик-энда и постараемся всё исправить к следующему этапу в Остине».

