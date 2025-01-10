В Mercedes постараются решить проблему с перегревом

Предстоящий сезон многие считают переходным, ведь в следующем году в Формуле 1 изменится технический регламент, но в Mercedes серьёзно поработали с новой машиной, рассчитывая закрыть некоторые слабые стороны в 2025-м.

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes: «Суть прогресса в Формуле-1 – устранение проблем, если вы решаете их быстрее, чем соперники, то оказываетесь впереди.

Если сравнить наш график выпуска новинок с основными конкурентами, зачастую мы выпускали крупный пакет обновлений на пару гонок позже. Но если бы мы привезли его раньше, то и новинок в нём было бы меньше. В среднем за сезон, мы недостаточно быстро готовим новинки, нужно работать быстрее.

Перегрев задних шин – ключевая область, в которой мы уступаем McLaren, Red Bull или Ferrari. Особенно сильно это чувствуется в жарких условиях. Любая работа в этой области имеет два аспекта: как меньше нагревать заднюю часть и как лучше её охлаждать.

Можно утверждать, что на более ухабистых трассах нам приходится сложнее. Высота подвески у нас примерно такая же, как у соперников, но пилотировать машину с такими настройками очень сложно».

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