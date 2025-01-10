Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на отсутствие Джона Фьюри в углу своего сына Тайсона в реванше против Александра Усика.

«Тайсон подобрал отличную команду и провел прекрасный тренировочный лагерь. Отсутствие его отца в углу? Это было лучшее решение, какие вообще могут быть споры? Тайсон умный парень, он разбирается в боксе», – сказал Уоррен.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua