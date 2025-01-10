Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, как проводит время Тайсон Фьюри после поражения Александру Усику в реванше.

«После реванша с Усиком я разговаривал с Тайсоном один или два раза. Тайсон мне сказал, что хочет провести свое время вместе с семьей. Он взял время на отдых и должен быть с семьей. Сейчас Тайсон наслаждается временем с родными, он провел два тяжелых тренировочных лагеря и заслужил на это.

Продолжит ли Тайсон карьеру? Это его решение, я не буду его убеждать, что нужно делать. Он провел два тяжелых боя с Усиком, это много у него забрало», – сказал Уоррен.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua