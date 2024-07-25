Майк ТАЙСОН: «Я сомневаюсь, что Пол сможет даже задеть меня»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Известный американский боксер Майк Тайсон рассказал о своем отношении к славе, а также поделился ожиданием от боя с Джейком Полом.

«Буду откровенен. Я сомневаюсь, что Пол сможет даже задеть меня, но я действительно одержим славой. Мне нравится быть в центре внимания, когда люди обсуждают меня круглые сутки. Я предпочту короткую, но яркую жизнь долгой и безвестной. Такова моя сущность.

Я боролся именно за этот чертов статус. И буду стремиться к нему до конца своих дней. Я это осознаю. Никогда не почувствую полного удовлетворения, мне всегда будет казаться, что чего-то не хватает. К тому же я один из тех немногих, кто получает удовольствие от боли».

Майк Тайсон должен был боксировать с Джейком Полом 21 июля, но не смог сделать этого из-за проблем со здоровьем. Ожидается, что теперь поединок Тайсона и Пола состоится 15 ноября.

Раннее Тедди Атлас назвал легендарного боксера, который был лучше Майка Тайсона.

sport.ua