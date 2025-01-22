«Просто плохой день». Известный супертяж о решении Фьюри покинуть бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей сомневается, что британский боксер Тайсон Фьюри окончательно завершил карьеру и больше не вернется в ринг.

«Такое в боксе случается постоянно. Возможно, Фьюри просто пару дней было плохо и он объявил об уходе. А потом он вернется».

«Такое уже было много раз, поэтому сомнительно, что мы больше не увидим его в ринге», – сказал Чжилей.

Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика. При этом промоутер боксера не исключал, что Тайсон вернется для боя с Энтони Джошуа.

Американские СМИ: «Фьюри вернется. Он слишком любит деньги»

sport.ua