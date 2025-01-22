Сабо: Думал, что Ярмоленко уже заканчивает с футболом, а тут такое. Молодцы, что тут сказать

Динамо сыграло 3:3 с Галатасараем

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший в прошлом игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил ничью киевлян (3:3) в матче основного этапа Лиги Европы с турецким "Галатасараем".

– Даже не знаю, как оценить этот результат. Впрочем, могу сказать, что для такого месяца это нормальное явление. В моей жизни не помню такого, чтобы в разгар зимы, в январе, команда играла официальный матч. Да как бы там ни было, а динамовцы – молодцы.

– В контексте этого следует отдать должное ветерану "Динамо" и сборной Украины Андрею Ярмоленко, который выйдя на замену, забил два мяча.

– Ну, молодец. Я было думал, что он уже заканчивает с футболом, а тут такое. Молодцы, что тут сказать.

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