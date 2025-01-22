Более миллиона долларов призовых – известна общая сумма, которую заработали украинские теннисистки на Australian Open

Подводим финансовые итоги Открытого чемпионата Австралии для украинских теннисисток



Наибольшую сумму призовых в Мельбурне заработала Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала основной сетки, где уступила Мэдисон кис. На втором месте расположилась Марта Костюк, сыгравшая в третьем круге одиночного разряда в четвертьфинале парного турнира, а третье место среди представителей Украины заняла Даяна Ястремская, которая дошла до третьего круга в одиночном разряде.

Призовые украинок на Australian Open

Элина Свитолина: 665 000 австралийских долларов (за 1/4 финала основной сетки)

Марта Костюк: 361 000 австралийских долларов (290 000 австралийских долларов за 3-й круг основной сетки + 71 000 австралийских долларов за 1/4 финала парного разряда)

Даяна Ястремская: 290 000 австралийских долларов (за 3-й круг основной сетки)

Ангелина Калинина: 161 000 австралийских долларов (132 000 австралийских долларов за 3-й круг основной сетки + 29 000 австралийских долларов за 2-й круг в парном разряде)

Юлия Стародубцева: 132 000 австралийских долларов (за 1-й основной сетки)

Дарья Снигур: 132 000 австралийских долларов (за 1-й основной сетки)

Людмила Киченок: 41 000 австралийских долларов (за 3-й круг парного разряда)

Надежда Киченок: 41 000 австралийских долларов (за 3-й круг парного разряда)

Анастасия Соболева: 35 000 австралийских долларов (за 1-й круг квалификации)

Итого: 1 858 000 австралийских долларов. На сегодняшний день эта сумма равняется примерно 1,2 млн. долларов США

*Сумма призовых указана без учета ставки налога, которая в Австралии ориентировочно составляет 32,5%

Отметим, что победители Открытого чемпионата Австралии в этом году заработают по 3,5 млн. австралийских долларов в одиночном разряде и по 810 000 австралийских долларов (на пару) за победу в парном турнире.

btu.org.ua