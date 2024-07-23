Юниоры. Скрып выиграла турнир в Германии в двух возрастных категориях, титулы Козяр и Романюты

Результаты украинских юниоров на прошедшей игровой неделе

(Grade J200; Clay – Outdoor)

Александра Киселева – 1/2 финала в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

(Grade J60; Hard – Outdoor)

Григорий Картавенко – 1/4 финала в одиночном разряде | ФИНАЛ в парном разряде

• 15-летний Григорий Картавенко впервые сыграл в финале турнира ITF Juniors в парном разряде. В решающем матче турнира украинец и его напарник Никита Николенко из Казахстана уступили паре Сухроб Саидов/Ахмаджон Тошмухамедов (Узбекистан).

(Grade J60; Clay – Outdoor)

Дмитрий Малиев – 1 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Анна Бурчак – 1 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

(Grade J30; Clay – Outdoor)

Родион Четвериков – 1/2 финала в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Вероника Гаевик – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Александра Назаренко – – | 1/4 финала в парном разряде

• Подписывайтесь на наш Telegram канал о юниорском теннисе Украины

(Grade J30; Clay – Outdoor)

Андрей Максименко – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Роман Филима – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Андрей Бородатюк – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Иван Саленко – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Георгий Грищенко – 1 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Артем Караван – 1 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Максим Черногоров – 1 круг в одиночном разряде | –

Никита Синий – 1 круг в одиночном разряде | –

Даниил Курочка – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Мария Козяр – 2 круг в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Анна Климова – 2 круг в одиночном разряде | ФИНАЛ в парном разряде

Катерина Чуешова – 1 круг в одиночном разряде | ФИНАЛ в парном разряде

Дарья Медведева – 2 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Мария Медведева – 1 круг в одиночном разряде | –

Николь Негря – 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Ярына Музыка – 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Вероника Гриднева – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Таисия Стукалова – – | 1 круг в парном разряде

Валерия Фоменко – – | 1/2 финала в парном разряде

• 15-летняя Мария Козяр впервые стала чемпионкой турнира ITF. В финальном поединке Козяр вместе с испанкой Марией Парес Бергнес де лас Касас победили украинскую пару Катерина Чуешова/Анна Климова – 1:6, 6:1, 12-10. Отметим, что на прошлой неделе Чуешова и Климова выиграли аналогичный парный турнир в Кишиневе.

(Grade J30; Clay – Outdoor)

София Стотыка – 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

София Белинская – 1 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

(Grade J30; Clay – Outdoor)

Мария Поночовна – 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

(Grade J30; Clay – Outdoor)

Глеб Коваленко – 2 круг в одиночном разряде | –

София Кучерова – 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

(U16; Category 2; Clay – Outdoor)

Ирма Чухлич – 3 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Виолетта Скрып – – | ТИТУЛ в парном разряде

• 13-летняя Виолетта Скрып стала чемпионкой турнира в парном разряде. Украинка вместе с чешской теннисисткой Софией Моттловой получила первый номер посева. В финальном поединке девушки победили пару Наталья Баймахан/Кристина Крученко (Казахстан) – 2:6, 6:4, 10-4. Это уже второй парный титул Tennis Europe в возрастной категории U16 для Виолетты Скрып.

(U16; Category 3; Clay – Outdoor)

Владимир Ревенко – 1/2 финала в одиночном разряде | –

Николай Грабарь – 1/4 финала в одиночном разряде | –

Денис Стадник – 2 круг в одиночном разряде | –

(U16; Category 3; Clay – Outdoor)

Наиль Османова – 2 круг в одиночном разряде | –

Дарья Мальченко – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

(U16; Category 3; Artificial Grass – Outdoor)

Георгий Горецкий – 2 круг в одиночном разряде | ФИНАЛ в парном разряде

• 13-летний Георгий Горецкий впервые сыграл в финале турнира Tennis Europe. В решающем матче украинец и его напарник Адриен Хоффман из Германии уступили паре Мингус Хансен/Оливер Крупа (Дания/Польша)

(U14; Category 1; Clay – Outdoor)

Александр Тютченко – 1/4 финала в одиночном разряде | –

Анастасия Николаева – ФИНАЛ в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Александра Пислари – 1 круг в одиночном разряде

• 14-летняя Анастасия Николаева стала призером турнира в одиночном разряде. В решающем матче соревнований украинка уступила южнокорейской теннисистке Парк Е Сео. Отметим, что Николаева вторую неделю подряд дошла до финала на соревнованиях TE 1-й категории – на прошлой неделе она стала чемпионкой на турнире в Марн-ла-Кокетт.

(U14; Category 2; Clay – Outdoor)

Артем Миколюк – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Виолетта Скрып – ТИТУЛ в одиночном разряде | –

13-летняя Виолетта Скрып выиграла второй титул Tennis Europe U14 подряд. В финальном поединке украинка посеянная под первым номером нанесла поражение девятой ракетке турнира Самие Идиль Озкерестеджи из Турции – 6:4, 2:6, 6:1. Виолетта выиграла десятый матч подряд.

(U14; Category 2; Clay – Outdoor)

Юрий Столяров – ФИНАЛ в одиночном разряде | ФИНАЛ в парном разряде

• 12-летний Юрий Столяров сыграл сразу в двух финалах на турнире в Нидерландах. Для украинского теннисиста это был третий финал Tennis Europe U14 в сезоне, в котором он боролся за свой первый титул и третий финал в парном разряде, где он играл за свой второй чемпионский трофей.

(U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Александра Маличенко – 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

(U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Егор Романюта – 2 круг в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Олег Головьяк – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Дария Иорш – 1/2 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Тереза Цибульская – 1/2 финала в одиночном разряде | ФИНАЛ в парном разряде

Мария Обрушникова – 2 круг в одиночном разряде | –

• 14-летняя Тереза Цибульская первый раз в сезоне дошла до финала на турнире Tennis Europe. В решающем матче украинка и ее напарница Лара Вассерфюр из Германии уступили на решающем тай-брейке паре Ханнелоре Даниэлс/Мари Депрез (Бельгия/Франция).

• 12-летний Егор Романюта выиграл парный турнир Tennis Europe U14 3-й категории в Моле. В решающем матче украинец вместе с бельгийцем Жюлем Остфогельсом переиграли пару Рафаэль Дебельдер/Сава Гроздев (Бельгия) – 6:4, 7:5. Это уже второй титул TE U14 в паре для Егора Романюты.

(U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Александр Тищенко – 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Кирилл Траверсе – 1 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Виктория Траверсе – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

(U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Елизар Свитлак – 2 круг в одиночном разряде | –

Святослав Гриновецкий – 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Константин Мартиян – 2 круг в одиночном разряде | –

Матильда Чедрик – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Ева Гусева – 2 круг в одиночном разряде | –

btu.org.ua