Экс-девятая ракетка мира: “Верю, что Тони Надаль может принести именно ту искру, которая поможет Звереву сделать следующий шаг”

Бывшая девятая ракетка мира прокомментировала возможное сотрудничество Александра Зверева с Тони Надалем



Экс-девятая ракетка мира Андреа Петкович считает, что такой шаг может оказать реальное влияние на немца.

“Я всегда оптимистично настроена в отношении Саши. Думаю, что мы еще не видели его лучшего уровня. Он знает, как побеждать таких игроков, как Алькарас или Синнер, и это не так, что у него 0–10 против них, поэтому я склонна верить в успех”.

Петкович выразила мнение, что присутствие Тони Надаля в команде может дать Звереву важный толчок, однако подчеркнула, что ключевую роль будет играть не только новый тренер, но и внутренний прогресс самого игрока.

“Если это правда, то я верю, что Тони может принести именно ту искру, которая поможет Саше сделать следующий шаг. Но нельзя забывать, что он уже имеет большой опыт, в частности, опыт, который он получил с собственной семьей, с отцом. Этот опыт также очень важен”.

Петкович также отметила стабильность, которую Зверев демонстрировал в последние годы на крупных турнирах.

“Да, этот Уимблдон не был успешным для него, но он практически всегда играл в поздних раундах на турнирах Grand Slam. Почему он еще не достиг чего-то большего? Ему всего 28 лет, и он только сейчас начинает лучше понимать себя как личность. Это может помочь ему выиграть Шлем”.

По ее мнению, речь идет не только о технических корректировках, а о более широком подходе к игре.

“Речь идет не только об ударе справа или слева. Речь идет об энергии, об управлении эмоциями, о видении вещей в более широкой перспективе. И Тони, и Рафа всегда обладали этими качествами. Если Саша сможет интегрировать их в свою игру, это будет очень полезно для него”.

Петкович подытожила, что Тони Надаль может стать той фигурой, которая не только усилит игру Зверева, но и стабилизирует его внутреннее состояние.

“Это может быть именно тот элемент, которого ему не хватало – не что-то фундаментальное или кардинальное, а что-то дополнительное, что поможет ему преодолеть барьер”.



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