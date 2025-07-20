ВИДЕО. Вот это встреча! Усик ответил Паркеру, будет ли с ним драться

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После поединка Александр встретился с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером, где они перекинулись несколькими словами.

Паркер: Поздравляю тебя с победой.

Усик: Спасибо, брат.

Паркер: Ты хороший человек, очень хороший. Я следующий?

Усик: Я не знаю, сейчас я хочу отдохнуть.

Отметим, что Джозеф Паркер является первоочередным претендентом по линии WBO.

sport.ua