ВИДЕО. Вот это встреча! Усик ответил Паркеру, будет ли с ним драться

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.
Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).
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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!
После поединка Александр встретился с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером, где они перекинулись несколькими словами.
Паркер: Поздравляю тебя с победой.
Усик: Спасибо, брат.
Паркер: Ты хороший человек, очень хороший. Я следующий?
Усик: Я не знаю, сейчас я хочу отдохнуть.
Отметим, что Джозеф Паркер является первоочередным претендентом по линии WBO.