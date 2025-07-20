Месси обошёл Роналду по голам без учёта пенальти

Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству голов, забитых с игры.

38-летний форвард "Интер Майами" забил 2 мяча в гостевом матче МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллс" (5:1).

Оба раза аргентинец отличился с игры. Благодаря этому дублю он опередил форварда "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду по числу голов без учёта пенальти и вновь стал рекордсменом в этой категории.

У Лео теперь 764 таких гола против 763 у Криштиану. Всего Месси забил 874 гола (в том числе 110 — с пенальти) в 1114 матчах, Роналду — 938 (175 — с пенальти) в 1281 игре.

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