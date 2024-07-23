Голкипер Партизана – перед матчем с Динамо: Это первый матч, и мы увидим, из чего слеплены обе команды

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Голкипер "Партизана" Александар Йованович поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

"У "Динамо" действительно хороший состав, но если мы будем защищаться как одна команда организованно, то мы можем избежать проблем.

Не знаю, устроит ли нас ничья. Это первый матч, и мы увидим, из чего слеплены обе команды. Сейчас могу сказать, что ничья нас устроит. С другой стороны, вы всегда играете на победу, если выступаете за "Партизан", – сказал Йованович.