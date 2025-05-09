Бенфика – Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

Жаркий поединок предпоследнего тура Чемпионата Португалии. Лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг" встретятся в очном матче. У них одинаковое количество очков, но у "Спортинга" лучше разница голов.
Сыграет ли фактор домашнего поля преимуществом для "Бенфики"? Или "Спортинг" возьмёт своё? – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в субботу 10 мая.
2.16 3.40 3.35 Узнать больше
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