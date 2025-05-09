ФОТО. Дочь легенды хоккея снова поразила Instagram: откровенные кадры

Паулина Гретцки, дочь Уэйна Гретцки, продолжает покорять публику смелыми фотосессиями.
Она часто публикует откровенные фотографии, подчеркивающие ее фигуру, и собирает восторженные отзывы миллионов подписчиков в Instagram.
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На этот раз Паулина опубликовала три фото, которые мгновенно стали вирусными.
На снимках она позирует в стильной одежде, демонстрируя плоский живот и роскошную грудь.
Также Паулина активно строит карьеру модели и певицы.