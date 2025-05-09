Рим. Алькарас успешно вернулся на корт после травмы, 20-летний литовец победил Шаповалова и стал соперником Зверева

Итоги третьего игрового игрового дня на “Мастерсе” в Риме



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Лучано Дардери (Италия) 6:1, 6:4

Вит Копржива (Чехия, Q) – Себастиан Баэс (Аргентина, 32) 3:6, 6:4, 6:4

Корентен Муте (Франция) – Уго Умбер (Франция, 21) 6:3, 4:0 отказ

Хольгер Руне (Дания, 9) – Франсиско Комесанья (Аргентина) 3:6, 6:3, 6:4

Франческо Пассаро (Италия, WC) – Григор Димитров (Болгария, 14) 7:5, 6:3

Карен Хачанов (-, 23) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) 6:4, 5:7, 6:1

Ласло Джере (Сербия) – Алекс Микельсен (США, 31) 6:0, 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Душан Лайович (Сербия, Q) 6:3, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Отто Виртанен (Финляндия, Q) 6:3, 6:2

Брэндон Накашима (США, 28) – Джордан Томпсон (Австралия) отказ

Алексей Попырин (Австралия, 24) – Карлос Табернер (Испания, Q) 6:1, 7:6(4)

Даниил Медведев (-, 10) – Кэмерон Норри (Великобритания, LL) 6:4, 6:2

Артур Фис (Франция, 13) – Таллон Грикспур (Нидерланды) 6:2, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 18) – Александр Мюллер (Франция) 6:2, 7:6(3)

Вилюс Гаубас (Литва, Q) – Денис Шаповалов (Канада, 27) 6:3, 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) – Камило Уго Карабелли (Аргентина) 6:2, 6:1

• Вит Копржива провел третий поединок против Себастиана Баэса и одержал вторую победу. Чешский теннисист четвертый раз победил теннисиста топ-50 и впервые в карьере вышел в третий круг на “Мастерсе”. За место в 1/8 финала Копржива сыграет против пятой ракетки мира Джека Дрэйпера.

• Франческо Пассаро второй раз победил соперника из топ-20 и второй раз им стал Григор Димитров (на Australian Open в этом году болгарин не смог доиграть их поединок первого круга). Пассаро второй год подряд прошел в третий раунд в Риме и дальше сыграет против Карена Хачанова.

• Карлос Алькарас провел первый поединок после травмы, полученной в финале соревнований в Барселоне и пятый раз за пять очных матчей обыграл Душана Лайовича. Следующий поединок Алькарас проведет против еще одного представителя Сербии Ласло Джере, которого обыграл в этом году в Барселоне (общий счет их противостояния – 2:0).

• Вилюс Гаубас впервые в карьере победил теннисиста топ-30 и впервые в карьере прошел в третий круг на турнире АТР. За место в четвертом круге 20-летний литовец сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева.

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