Кубок Дэвиса. Аргентина уверенно лидирует после первого дня вызедного противостояния с Нидерландами

В Гронингене стартовал матч второго раунда квалификации Кубка Дэвиса-2025 между сборными Нидерландов и Аргентины.



Квалификация. Второй раунд • Гронинген, Нидерланды • 12-13 сентября • хард (зал)

Первое очко южноамериканцам принёс Томас Мартин Этчеверри, обыгравший Йеспера де Йонга в двух сетах – 6:4, 6:4.

Во втором поединке Франсиско Серундоло уверенно справился с Ботиком ван де Зандсхулпом, одержав победу со счётом 7:6(4), 6:1.

Таким образом, по итогам первого игрового дня Аргентина лидирует в противостоянии – 2:0.

