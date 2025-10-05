Пекин. Анисимова в трех сетах обыграла Носкову и выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне

Аманда Анисимова стала новой чемпионкой на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Аманда Анисимова (США, 3) – Линда Носкова (Чехия, 26) 6:0, 2:6, 6:2

Американская теннисистка вышла вперед в счете личных противостояний с Носковой (2-1), которую обыгрывала в этом сезоне на Уимблдоне.

Анисимова сегодня сыграла свой девятый решающий матч в Туре и записала в свой актив четвертый трофей. Также американка прервала серию из трех поражений в финалах в этом году (Лондон, Уимблдон, US Open) после того, как стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Дохе в феврале.

Путь к титулу:

R128: BYE

R64: Кэти Бултер (Великобритания) 6:1, 6:3

R32: Чжан Шуай (Китай, WC) 7:6(11), 6:0

R16: Каролина Мухова (Чехия, 13) 1:6, 6:2, 6:4

QF: Жасмин Паолини (Италия, 6) 6:7(4), 6:3, 6:4

SF: Коко Гауфф (США, 2) 6:1, 6:2

FR: Линда Носкова (Чехия, 26) 6:0, 2:6, 6:2

Аманда – первая американка с момента создания категории Tier 1/WTA 1000 в 1990 году, которая выиграла первые два титула на таких соревнованиях не в Северной Америке. Также Анисимова стала третьей американской чемпионкой в истории турнира в Пекине после Серены Уильямс (2004, 2013) и Коко Гауфф (2024).

Фото: Getty Images.

