Формула-1: Расселл победил, Алонсо раскритиковал авто

Гран-при Сингапура подарил болельщикам Формулы-1 массу эмоций и неожиданных поворотов. Победителем гонки стал Джордж Расселл из команды Mercedes, который уверенно стартовал с поула и не уступил лидерство до самого финиша. Для британца это уже вторая победа в сезоне и пятая в карьере. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта vollveggie.de.

На подиум также поднялись Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Этот результат принес McLaren ценные очки в Кубке конструкторов — для команды это уже десятый трофей в истории. Однако без драмы не обошлось: на старте Норрис агрессивно атаковал напарника Оскара Пиастри, слегка задев его болид. Инцидент вызвал напряжение внутри команды, и в McLaren пообещали провести разбор ситуации после этапа.

Пиастри не смог поддерживать темп Норриса и финишировал четвёртым, потеряв несколько очков в личном зачёте. Теперь Ландо отстаёт от него всего на 22 балла. В концовке гонки Норрис активно прессинговал Ферстаппена, у которого возникли технические проблемы, но действующий чемпион смог удержать второе место. В очках также оказались Фернандо Алонсо, Оливер Берман и Карлос Сайнс.

Недовольство Алонсо

Тем временем Фернандо Алонсо выразил недовольство после квалификации, заявив, что изменения в настройках его Aston Martin «сделали машину медленнее».

— Да, мы кое-что изменили, но, думаю, эти настройки пошли не на пользу. Такое случается. В итоге я занял лишь десятое место, хотя мог стартовать выше, — рассказал Алонсо журналистам после сессии.

Испанец добавил, что старт с 11-й позиции, возможно, был бы даже выгоднее:

— Когда стартуешь с десятого места, оказываешься на неудачной стороне решётки. Может быть, 11-я позиция дала бы больше шансов на очки.

По словам Алонсо, Aston Martin сейчас не хватает скорости, чтобы бороться с лидерами:

— Мы просто не настолько быстры, чтобы стабильно зарабатывать очки. Четыре команды явно впереди, а даже AlphaTauri и Haas выглядят быстрее нас. Если попадём в очки, это будет скорее удача, чем закономерность, — подытожил он.

После гонки пилот отметил, что команда разберёт ошибки, но реальные улучшения потребуют времени.

Фотографии с гонки

