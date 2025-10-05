Расселл: Не понимаем, откуда взялась такая скорость!

Джордж Расселл выиграл Гран При Сингапура, после чего заявил, что отыгрался за аварию, в которую попал на последнем круге этой гонки два года назад. При этом он признал, что и сам не понимает, за счёт чего машина Mercedes была такой быстрой.

Джордж Расселл (1-й): «Невероятно приятное чувство, особенно после того, что произошло два года назад, когда я упустил возможность добиться успеха. Но сегодня я за это с лихвой отыгрался и очень благодарен команде. В этот уик-энд она работала просто отлично!

Вообще-то мы не понимаем, откуда взялась такая скорость, но я очень-очень рад! В пятницу по многим причинам у меня были большие сложности, мне не было комфортно за рулём, но к финалу квалификации я почувствовал, что машина работает прекрасно, и это произошло именно в самый важный момент.

Перед стартом я немного понервничал, когда увидел, что на машине Макса стоит мягкая резина, но мы отлично проехали первый отрезок и создали отрыв.

Вчера я сказал, что если бы мне надо было составить рейтинг гонок этого года, исходя из вероятности одержать победу, то Гран При Сингапура оказался бы в самом низу такого списка. Думаю, вместе с командой нам предстоит завтра и послезавтра всё тщательно проанализировать, чтобы понять, за счёт чего мы были такими быстрыми, чтобы попытаться сохранить этот темп до конца сезона».

