Connect with us
Автоспорт

Титульному партнёру Sauber придётся закрыть сайт

Титульному партнёру Sauber придётся закрыть сайт

Титульный партнер команды Sauber, компания Stake, получила предписание от британской государственной комиссии по азартным играм с требованием закрыть свой сайт.

Компания Stake, заключившая титульное партнерство с Sauber в прошлом году, попала под огонь после того, как в социальных сетях появилось видео с порнографической актрисой, сопровождаемое логотипом компании.

Футбольный клуб премьер-лиги «Эвертон», который тоже спонсирует компания Stake, проинформирован комиссией о «рисках, связанных с продвижением незаконных игорных сайтов».

Как это отразится на Sauber, пока неизвестно, но будет неудивительно, если команда снимет логотип Stake со своих машин во время некоторых Гран При, как в прошлом году.

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis