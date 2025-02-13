Титульному партнёру Sauber придётся закрыть сайт

Титульный партнер команды Sauber, компания Stake, получила предписание от британской государственной комиссии по азартным играм с требованием закрыть свой сайт.

Компания Stake, заключившая титульное партнерство с Sauber в прошлом году, попала под огонь после того, как в социальных сетях появилось видео с порнографической актрисой, сопровождаемое логотипом компании.

Футбольный клуб премьер-лиги «Эвертон», который тоже спонсирует компания Stake, проинформирован комиссией о «рисках, связанных с продвижением незаконных игорных сайтов».

Как это отразится на Sauber, пока неизвестно, но будет неудивительно, если команда снимет логотип Stake со своих машин во время некоторых Гран При, как в прошлом году.

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