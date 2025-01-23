Формула 1 начала сотрудничество с известным шеф-поваром

Перед началом сезона 2025 года Формула 1 объявила о начале сотрудничества с известным шеф-поваром Гордоном Рамзи.

Рамзи известен своими кулинарными телевизионными шоу, такими как «Адская кухня» и «Кошмары на кухне», является обладателем нескольких звёзд Michelin и владеет множеством ресторанов по всему миру.

В рамках сотрудничества с Формулой 1 Гордон Рамзи представит для гостей паддока «кулинарный опыт мирового класса» в рамках проекта F1 Garage на этапах в Майами, Монако, Монреале, Сильверстоуне, Монце, Остине, Мехико, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Гордон Рамзи: «Моя страсть к Формуле 1 давно известна. Меня привлекают сложность и скорость машин, а также талант людей, которые их строят и пилотируют. Во многих отношениях Формула 1 похожа на профессиональную кухню, поэтому это идеальное сотрудничество для меня и нашей растущей международной сети ресторанов.

Мы все взволнованы тем, что сможем предложить гостям F1 Garage, и я не могу дождаться начала проекта в мае в Майами».

Стефано Доменикали, исполнительный директор и президент Формулы 1: «F1 Garage предлагает уникальный опыт, открывающий болельщикам непревзойденный доступ в мир Формулы 1.

Наша цель состоит в том, чтобы предложить первоклассное гостеприимство в Формуле 1 посредством получения уникального опыта не только на трассе, но и за столом по стандартам совершенства, которые отражают страсть и суть нашего спорта.

Мы с нетерпением ждём начала совместного проекта в Майами, полностью посвящённого нашим гостям, который позволит им получить незабываемые впечатления».

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