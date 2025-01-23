Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории

Авторитетное спортивное издание GiveMeSport с помощью искусственного интеллекта составило рейтинг сильнейших американских боксеров в истории супертяжелого веса.

«Бокс всегда был популярным видом спорта в Америке, начиная с XIX века, а первый телевизионный поединок состоялся 1 июня 1939 года. Можно утверждать, что популярность бокса в США снизилась за последние 30 лет, но он по-прежнему остается одним из главных видов спорта и вряд ли когда-либо исчезнет полностью.

Как и в большинстве случаев в жизни, никогда не будет общепризнанного списка лучших американских тяжеловесов в истории. В этом случае искусственный интеллект учитывал такие факторы, как их рекорд, доминирование, мастерство и влияние на спорт», – считают эксперты.

Рейтинг возглавил легендарный Мухаммед Али, который одержал 56 побед на профессиональном ринге. Майк Тайсон разместился на третьем месте, а Эвандер Холифилд оказался на шестой позиции.

Рейтинг сильнейших американских боксеров в истории супертяжелого веса (по версии искусственного интеллекта)

sport.ua