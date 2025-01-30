Продолжаются тесты Ferrari в Барселоне, где Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон работают за рулём SF23.

В среду первым выехал Льюис Хэмилтон, днём его сменит Шарль Леклер. Со стороны команды за выполнением программы следит технический директор Лоик Серра, в прошлом году перешедший из Mercedes. Никакой статистики тестов команда не сообщает.

Для основных пилотов тесты на этом будут завершены. Завтра за руль сядут резервный пилот Ferrari и победитель «Ле-Мана» Антонио Джовинацци и выпускник академии Дино Беганович.

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