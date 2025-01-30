Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд высказался о будущем украинского супертяжа Александра Усика.
«Любое решение Усика о своем будущем будет правильным. Но ему надо понимать, что он дает шанс себя победить, рискует. Иногда некоторые боксеры заходят очень далеко и не могут остановиться. Возраст берет свое и всегда находится молодой боксер, который тебя победит», – отметил Холифилд.
Со своим следующим соперником Усик определится уже в феврале, когда пройдет бой Дюбуа – Паркер.
Ранее легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.