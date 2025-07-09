Британский супертяж: «Не знаю, можно ли верить Фьюри. С ним всегда так»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский супертяж Фабио Уордли не уверен, что анонсированный Тайсоном Фьюри поединок против Александра Усика действительно состоится.

«С Фьюри ты не знаешь, во что верить. Я не удивлюсь, если он через неделю объявит о завершении карьеры. Снова. Мол, я опять ухожу, мне надоело».

«С ним всегда так».

«Поверю только за неделю до боя, когда пройдут пресс-конференции. Но если мы действительно увидим трилогию с Усиком, то будет классно», – сказал Уордли.

Ранее Фьюри без подтверждения со стороны украинского боксера объявил, что третий бой пройде в апреле 2026 года.

Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину

sport.ua