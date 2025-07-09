Берни Экклстоуна: Почему Хорнера уволили одним днём?

Бывшего руководителя Формулы 1 Берни Экклстоуна шокировало увольнение Кристиана Хорнера из Red Bull Racing. По словам Берни, в понедельник он общался с Кристианом в по телефону, и во время разговора не было никаких упоминаний о предстоящем уходе.

Берни Экклстоун: «По-моему, произошло что-то очень серьёзное. Я разговаривал с ним в понедельник, и он ничего не знал. Или он мог знать, но мне ничего не сказал.

У нас состоялся обычный разговор. Мы говорили о Максе Ферстаппене, но причина явно не в этом, иначе он сказал бы мне.

Всё, что я знаю, так это то, что всему миру было объявлено, что Кристиан уволен, и решение вступило в силу. Вот этого «вступило в силу» я не понимаю. Почему его нужно было увольнять одним днём? Как будто он кого-то убил.

Понимаете, если вы собираетесь кого-то уволить, то с этим человеком сначала надо поговорить, сказать ему о решении завершить сотрудничество или что-то типа того. Но для заявления: «Вы уволены, причём немедленно» он должен был сделать что-то совершенно радикальное.

Предположим, что в Red Bull недовольны результатами. Я могу это понять, но это одно. Но сразу увольнять – это совсем другое».

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