Формула E: Эванс выиграл гонку в Сан-Паулу, стартовав 22-м

Митч Эванс одержал удивительную победу на первом этапе чемпионата мира по гонкам на электромобилях, но гонка в Сан-Паулу проходила по весьма необычному сценарию, и при желании можно даже усмотреть некую логику в том, что выиграл её тот, кто стартовал последним.

Кстати, это только второй подобный случай в истории Формулы E.

В этой гонке было всё: яркие обгоны, острейшая борьба на узкой городской трассе, многочисленные аварии, причём весьма драматичные, появление сейфти-кара и несколько рестартов, ведь её пришлось дважды прерывать красными флагами.

Но неожиданности начались ещё в квалификации, потому что у заводской команды Jaguar, которая традиционно входит в число фаворитов, возникли серьёзные технические проблемы. Из-за этого Эванс не проехал ни круга и оказался в самом конце стартового поля.

А поул выиграл Паскаль Верляйн, гонщик Porsche и действующий чемпион мира. Но дальнейшие события развивались так, что именно он стал, пожалуй, главным неудачником бразильского уик-энда Формулы E.

Старт был отложен, потому что на электромобиле Робина Фряйнса, гонщика Envision, буквально в последний момент что-то сломалось, и маршалы оттолкали его машину на пит-лейн. Команда не смогла ничего предпринять, и голландец выбыл из числа участников гонки.

Когда она всё-таки началась, Оливер Роулэнд, гонщик Nissan, сразу опередил Верляйна и вышел в лидеры. Довольно долго казалось, что опытный британец на пути к победе, поскольку он ехал в хорошем темпе, эффективно расходовал энергию батарей и применял правильную тактику.

Однако на одном из рестартов телеметрия зафиксировала, что на Nissan Роулэнда было превышение допустимого уровня мощности, а за это в Формуле E весьма сурово наказывают: Оливер получил штрафной проезд по пит-лейн и в итоге финишировал только 14-м.

Эванс же, стартовав 22-м, быстро пробивался вперёд, хотя он вряд ли смог бы победить только за счёт мастерства и скорости электромобиля Jaguar: Митчу вдобавок очень повезло.

Во-первых, когда на обочине из-за отказа тормозов остановилась машина Джейка Денниса, пилота Andretti, то гонка была остановлена красными флагами в очень удачный для Эванса момент. Во-вторых, на новых полноприводных машинах поколения Gen3 Evo очень эффективно работает режим атаки; в-третьих, отлично показала себя новая резина Hankook, которая обеспечивает очень неплохое сцепление.

После того, как с трассы была эвакуирована машина Денниса, гонщики Jaguar, Ник Кэссиди и Митч Эванс, правильно сориентировались и с максимальной пользой задействовали Attack Mode, который они приберегли напоследок, в отличие от всех соперников, уже этот режим израсходовавших.

Гонщики Jaguar добрались до второй и третьей позиции, когда стало известно решение стюардов о штрафе, выписанном Роулэнду, после чего Эванс опередил напарника и вышел в лидеры. Затем, когда короткий период режима атаки завершился, Митча и Ника начали догонять гонщики Porsche, однако тут произошёл по-настоящему пугающий инцидент между Кэссиди и Верляйном, и гонка вновь была остановлена красными флагами.

Porsche Паскаля подлетела в воздух после жёсткого контакта с Jaguar Кэссиди, который в свою очередь столкнулся с DS Penske Макса Гюнтера. Машина Верляйна врезалась в барьеры, перевернулась и остановилась на трассе уже вверх колёсами.

К счастью, по радио он сразу сообщил, что не пострадал, однако маршалам потребовалось не менее 10 минут, прежде чем они смогли его достать из кокпита, после чего Паскаля отвезли в медицинский центр. Там подтвердилось, что он действительно не получил никаких серьёзных травм.

После очередного рестарта Митч Эванс отлично оборонялся от настойчивых атак Антониу Феликса да Кошты, напарника Верляйна, но при этом очень грамотно располагал машину на трассе, поэтому португальский гонщик Porsche так и не смог его опередить.

Также надо отметить, что третьим финишировал 20-летний британец Тейлор Барнард, который проводит свой первый сезон за McLaren, и его вполне можно считать новичком, хотя в прошлом году он провёл три гонки и даже заработал первые очки.

Причём в теории у него был шанс подняться и на более высокую позицию, поскольку в батарее его машины оставалось намного больше энергии, чем у Эванса и да Кошты, однако опередить столь опытных мастеров Формулы E ему не удалось. Но сегодняшний подиум, безусловно, придаст ему уверенности так что о нём мы ещё услышим.

Следующий этап 11-го сезона Формулы E пройдёт 11 января в Мехико.

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