Хэмилтон: Поведение W15 меняется почти каждый уик-энд

По статистике Льюис Хэмилтон остаётся самым успешным гонщиком в истории Формулы 1, ведь на его счету 105 побед и 104 поула, однако в этом году в квалификационных дуэлях с напарником по Mercedes он чаще уступает Джорджу Расселлу, чем опережает его. Пока их счёт 5 – 13, и семикратный чемпион мира объясняет это тем, что машина не отличается стабильностью поведения на одном быстром круге.

По его словам, аэродинамический баланс машины может меняться даже на разных стадиях прохождения поворота: «Когда ты находишься в зоне торможения, то чувствуешь, что задняя часть машины работает не оптимально, но затем совершенно неожиданно в средней фазе поворота или перед апексом она стабилизируется, однако затем её поведение вновь выходит за пределы оптимального диапазона.

По-моему, аэродинамические характеристики меняются каждую неделю. Мы то ставим заднее крыло больших размеров, но устанавливаем маленькое дополнительное заднее крыло, то меняем его на более эффективное, то начинаются разговоры о гибких передних или задних крыльях…

Полагаю, для специалистов по аэродинамике сейчас очень сложное время, а уровень соперничества очень высок, поэтому каждый уик-энд приходится работать на симуляторе, чтобы проверять степень корреляции и вносить какие-то коррективы.

Думаю, что сейчас один из самых трудных периодов – я это вижу по моим инженерам, которым очень сложно добиваться идеального баланса машины».

По ходу сезона не раз бывало, что после пятничных тренировок на той или иной трассе Хэмилтон оставался более-менее доволен работой своей W15, но по ходу квалификации выяснялось, что машина вновь работает совсем не так, как бы ему хотелось.

«Пожалуй, больше всего расстраивает, что ты можешь готовиться точно так же, как всегда, после чего рано ложишься спать, хорошо высыпаешься, но на следующий день поведение машины полностью меняется, хотя ты ничего в ней не менял. И происходит такое почти каждый уик-энд», – добавил он.

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