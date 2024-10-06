Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри назвал лучшего панчера в истории.

«Деонтей Уайлдер всегда был моей главной целью. Я смотрел на него когда-то и думал: «Ничего себе!». Смотрел, как после его ударов у соперников отказывают ноги. Смотрел, как он выключает свет всем, как они лежат на канвасе и даже не двигаются. Если посмотреть на его нокауты, то можно сказать, что он среди лучших панчеров всех времен. Возможно даже, лучший из них».

Фьюри провел три боя с Уайлдером – первый бой завершился вничью, а следующие два победой Фьюри нокаутом.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что Уайледр был его самым тяжелым соперником.

sport.ua