Джейк Пол победил Чавеса-младшего на глазах у легендарного отца мексиканца

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

В ночь на 29 июня на арене «Honda Center» состоялся масштабный вечер бокса от промоутеров Оскара де ла Хойи и Накисы Бидариана.

Главным событие шоу стал бой в тяжелом весе (до 90,7 кг) – на ринге встретились популярный американский блогер Джейк Пол (11–1, 7 КО) и экс-чемпион мира из Мексики Хулио Сезар Чавелс-младший (54–6–1, 34 КО).

Пол с первых секунд забрал контроль над центром ринга, неплохо двигался на ногах, держал соперника на удобной дистанции благодаря джебу. Чавес-младший отказался от агрессии, долго прятался за блоком.

На поединке присутствовал отец мексиканца – легендарный Чавес-старший, который требовал от сына действовать более активно. Хулио Сезар выровнял немного ситуацию в середине боя, но ненадолго. Снова отдал инициативу сопернику. Постоянно апеллировал к рефери, мол, Пол бьет ниже паха.

Джейк не обращал на это внимание и продолжал выполнять свою работу. Попадал апперкотами, уверенно контролировал дистанцию, периодически работал вторым номером и удачно контрил атаки оппонента.

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали уверенную победу американского шоумена.

Джейк Пол (США) – Хулио Сезар Чавелс-младший (Мексика) – UD 10 (99–91, 98–92, 97–93)

sport.ua