Бенфика с Трубиным вылетела с клубного ЧМ

Лиссабонская “Бенфика”, в воротах которой стоял украинец Анатолий Трубин, завершила своё выступление на клубном чемпионате мира 2025 года. В матче 1/8 финала команда потерпела крупное поражение от лондонского “Челси” — 1:4. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Поединок, состоявшийся 28 июня, проходил в напряжённой борьбе и был прерван за несколько минут до конца основного времени из-за угрозы молнии. После возобновления игры аргентинец Анхель Ди Мария сумел сравнять счёт с пенальти на пятой компенсированной минуте — 1:1.

Казалось, что “Бенфика” получила второй шанс, но в дополнительное время “синие” полностью доминировали. Уже на 108-й минуте Кристофер Нкунку забил второй гол, затем на 114-й отличился Нетаньял Нету, а финальную точку поставил Дьюзбери-Холл на 117-й минуте — 1:4.

Анатолий Трубин несколько раз выручал команду и демонстрировал уверенную игру, однако сдержать напор лондонцев было невозможно. Несмотря на четыре пропущенных мяча, украинский голкипер не совершил грубых ошибок — скорее, подвела оборона.

«Мы верили до конца. Ди Мария сделал чудо, но в экстра-тайме не выдержали», — прокомментировал после игры главный тренер “Бенфики”.

Таким образом, “Челси” выходит в четвертьфинал клубного чемпионата мира, где встретится с бразильским “Палмейрасом”, который днём ранее победил “Ботафого” со счётом 1:0.

Для “Бенфики” участие в турнире завершено, и теперь команда сосредоточится на внутренних соревнованиях. А для Анатолия Трубина матч стал ещё одним испытанием, где он показал высокий класс, несмотря на итоговый счёт.

Напомним, мы также писали о том, кто с кем будет играть в плей-офф.