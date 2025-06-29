Пьер Гасли: Я атаковал на пределе и перестарался

Пьер Гасли вышел в финал квалификации Гран При Австрии, но в решающей попытке его развернуло на выходе из последнего поворота, и гонщик Alpine не смог подняться выше десятого места. Франко Колапинто квалифицировался четырнадцатым.

Пьер Гасли (10-й): «C одной стороны я рад выходу в финал, но недоволен своей ошибкой в последнем повороте, ведь до этого у меня получался неплохой круг. Я атаковал на пределе, и в конце перестарался, что привело к развороту. К счастью, обошлось без повреждений.

В первой и второй частях квалификации я тоже сильно атаковал, чтобы оказаться в первой десятке. Отрывы минимальные, и надо признать, что сегодня у нашей машины была скорость. Мы много работали после тренировок, чтобы прибавить.

Завтра я начну гонку десятым. Важно хорошо стартовать, а затем посмотрим, каких результатов мы сможем добиться. Здорово, что мы участвуем в борьбе, и теперь нужно сохранить позицию и заработать несколько очков».

Франко Колапинто (14-й): «В целом, хороший шаг вперёд по сравнению с пятницей, но я хотел добиться большего. Отрывы минимальные, и я допустил небольшую ошибку в третьем повороте, потеряв полторы десятых. Вероятно, это стоило мне выхода в финал.

Днём усилился ветер, поэтому поведение машины стало непредсказуемым, но все в равных условиях. Машина стала лучше, особенно на низких скоростях, но мне не хватает уверенности в быстрых поворотах по сравнению с предыдущими сессиями, так что нам нужно поработать над этим. Но я чувствую, что уже лучше понимаю машину в определённых поворотах.

Сейчас всё внимание на гонке. Я максимально выложусь и постараюсь отыграть позиции».

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