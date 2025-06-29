Евро U-21. Англия U-21 – Германия U-21 3:2. Огненный финал

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В финале молодёжного Евро U-21 встречались сборные Англии U-21 и Германии U-21.

Номинальные хозяева быстро открыли счёт в матче. На пятой минуте отметился полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт, а спустя 20 минут нападающий "Ипсвича" Омари Хатчинсон удвоил преимущество Англии.

Германия U-21 смогла один мяч отыграть в компенсированное время – отметился нападающий "Майнца" Нельсон Вайпер. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме Германия на 61-й минуте сравняла счёт. Полузащитник "Майнца" Пауль Небель записал на свой счет кроме ассиста ещё и гол.

Команды больше не забивали, и игра перешла в экстратаймы. Но перед этим Ли Карсли сделал две замены. Вместо Макети вышел Нванери, а вместо Эллиотта Роу.

Последний спустя минуту после выхода вывел Англию вперёд. Ассист на счету Тайлера Мортона из "Ливерпуля".

Англия U-21 побеждает в Евро U-21 в четвёртый раз и защищает титул. Больше побед только у Испании и Италии – по 5.

Евро U-21. Финал. Братислава

Англия U-21 – Германия U-21 3:2

Голы: Эллиотт (5), Хатчинсон (25), Роу (92) – Вайпер (45+1), Небель (61)

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