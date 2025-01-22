В Williams подписали контракт с Оливером Тёрви

Команда Williams объявила о подписании контракта тест-пилота и гонщика по развитию машины с Оливером Тёрви. Британец, который последние 15 лет был тест-пилотом McLaren и выступал за команду в Формуле Е, в предстоящем сезоне будет работать на симуляторе Williams.

Свен Смитс, спортивный директор: «Мы очень рады приветствовать Оливера в команде. Он принесёт огромный опыт и знания, которые будут бесценны для нашего прогресса в рамках укрепления команды по всем направлениям.

Роль тест-пилота и гонщика по развитию машины жизненно важна на нашем пути к успеху, и я уверен, что Оливер, присоединившись к Харрисону Скотту, укрепит команду благодаря доработке нынешних и будущих машин».

Оливер Тёрви: «Я рад присоединиться к Williams. Для меня большая честь стать частью успешной команде с такой богатой историей.

Я давно восхищаюсь Williams. Когда Дэймон Хилл выиграл титул за рулём Williams, для меня это был вдохновляющий момент, после которого я начал гоночную карьеру в картинге. Амбиции и решимость в этом проекте невероятно вдохновляют, и я с нетерпением жду предстоящего вызова, чтобы помочь команде вернуться на вершину.

Для меня большая честь работать вместе с Алексом Элбоном и Карлосом Сайнсом, которых я считаю двумя одними из лучших гонщиков в Формуле 1. Я с нетерпением жду возможности использовать свой опыт как гонщика и инженера для плодотворного сотрудничества с командой, чтобы улучшить характеристики машины на симуляторе и поддержать гоночную бригаду.

Я хочу поблагодарить Джеймса Ваулза, Свена Смитса и совет директоров за оказанное доверие. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде добиться успеха».

Источник