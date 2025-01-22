Australian Open. Синнер выбил последнего австралийца в сетке на пути в полуфинал

Янник Синнер обыграл Алекса де Минора в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 8) 6:3, 6:2, 6:1

Итальянский теннисист выиграл девятый из девяти сыгранных матчей против де Минора и одержал 20-ю победу на турнире в Мельбурне (провёл 24 матча). Также сегодняшняя победа стала для Синнера 19-й подряд в рамках Тура.

Янник Синнер – первый итальянский игрок, который сыграет в полуфинале Australian Open больше одного раза. В целом это будет пятый полуфинал для него на турнирах Grand Slam. Напомним, что прошлом году, кроме победы в Мельбурне, итальянец выиграл титул на US Open.

За свой третий финал на “мэйджоре” Синнер будет бороться с Беном Шелтоном. Теннисисты ранее встречались пять раз, и в четырёх противостояниях сильнее был итальянец. В предыдущем сезоне Синнер обыграл Шелтона на Уимблдоне и в Шанхае.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua