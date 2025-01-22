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Футбол

Нападающий Бенфики оформил третий скоростной хет-трик в Лиге Чемпионов

Но этого не хватило для победы

Нападающий Бенфики оформил третий скоростной хет-трик в Лиге Чемпионов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Бенфики" оформил третий скоростной хет-трик в Лиге Чемпионов.

    Вангелис Павлидис забил три гола в ворота "Барселоны" за 30 минут матча. Это один из скоростных хет-триков турнира.

    На втором месте расположился Марко Симоне. В матче против "Русенборга" он забил 3 мяча за 24 минуты.

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    • Лидер рейтинга – Роберт Левандовски. Ему для трёх голов в матче против "Зальцбурга" в 2022 году понадобилось 23 минуты.

    Напомним, что "Бенфика" проиграла "Барселоне" со счётом 4:5. Видеообзор матча смотрите на сайте.

    www.ua-football.com

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