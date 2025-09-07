Турция – Испания: прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026

7 сентября на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» пройдет один из самых ожидаемых матчей европейской квалификации к чемпионату мира-2026. Сборные Турции и Испании подходят к встрече с разными историями последних месяцев. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция в Украине и других странах

Игроки выйдут на поле в 21:45 по киевскому времени. В Украине трансляцию игр отбора на ЧМ-2026 ведет платформа MEGOGO. Список платформ, доступных для трансляции в других странах, доступен на официальном сайте УЕФА.

Турция

Под руководством Винченцо Монтеллы турецкая сборная заметно преобразилась. Итальянский тренер сразу подарил болельщикам праздник — команда уверенно прошла на Евро и дошла там до четвертьфинала. В Лиге наций турки тоже лидировали, но упустили первое место в самом конце, позволив Валлии обойти себя.

2025 год начался для команды с побед в плей-офф против Венгрии — оба матча закончились с одинаковым счетом 3:1. Летом Турция обыграла США в товарищеском поединке, хотя позже уступила Мексике. В стартовой игре квалификации против Грузии турки вели 3:0, но в концовке чуть не упустили преимущество — итоговый счет 3:2 все же принес три очка.

Испания

Испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте вернули себе статус топ-сборной. На Евро-2024 они блистали и уверенно взяли трофей, не оставив сомнений в своем превосходстве. Осенью команда продолжила уверенные выступления, одержав пять побед и лишь раз сыграв вничью.

Однако в 2025-м возникли проблемы с концентрацией. В марте испанцы дважды сыграли вничью с Нидерландами, а во встрече с Францией едва не растеряли преимущество, выиграв 5:4. В плей-офф против Португалии команда дважды вела в счете, но все же уступила в серии пенальти. Исправляться пришлось в Болгарии — там «Красная фурия» не оставила хозяевам шансов, оформив сухую победу 3:0 уже к перерыву.

Личные встречи

Из семи последних игр Турции и Испании пять завершились победой испанцев, включая все четыре крайних матча. Туркам удалось выиграть лишь однажды.

Прогноз

Букмекеры уверены в победе гостей и дают минимальные шансы хозяевам. При этом обе сборные демонстрируют атакующий футбол, а значит можно ожидать зрелищного матча. Оптимальная ставка — тотал больше 2,5 голов (коэффициент 1,64).

Напомним, мы также писали о том, где смотреть финал US Open: Синнер против Алькараса.