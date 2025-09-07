Германия – Северная Ирландия: прогноз и где смотреть матч

7 сентября на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» пройдет поединок квалификации чемпионата мира-2026. На поле выйдут сборные Германии и Северной Ирландии. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. В Украине трансляцию игр отбора на ЧМ-2026 ведет сервис MEGOGO. Список платформ, доступных для трансляции в других странах, доступен на официальном сайте УЕФА.

Германия

После триумфа на ЧМ-2014 национальная команда Германии постепенно теряла позиции. Кульминацией стало увольнение Ханси Флика — шаг, который многие считали немыслимым для немецкого футбола. Но именно это открыло путь Юлиану Нагельсманну, сумевшему за короткое время вдохнуть в сборную новую жизнь. На домашнем Евро команда выглядела убедительно и вернула интерес болельщиков.

В Лиге наций немцы также проявили себя уверенно, выиграли сложную группу и обыграли Италию в гостях. Но затем снова последовали разочарования: поражения от Португалии (1:2) и Франции (0:2) дома. В четверг Германия сенсационно проиграла Словакии 0:2, что вызвало новую волну критики. Теперь от команды ждут безоговорочной победы, которая сможет хотя бы временно приглушить разговоры о кризисе.

Северная Ирландия

Команда Майкла О’Нила еще в 2016-м впервые в истории вышла в плей-офф Евро, где уступила как раз немцам. Тогда же Германия остановила североирландцев и в борьбе за выход на ЧМ-2018. После этого последовал спад, но прошлой осенью сборная неожиданно выиграла группу Лиги наций с Болгарией, Беларусью и Люксембургом.

В 2025 году успехов было меньше. Команда сыграла вничью со Швейцарией, уступила Швеции и Дании, но минимально победила Исландию. В официальных встречах ситуация стабильнее: в четверг Северная Ирландия обыграла Люксембург на выезде со счетом 3:1, показав, что недооценивать ее нельзя.

Личные встречи

Последние девять матчей между этими командами завершались победой Германии. Северная Ирландия не может обыграть соперника уже более 40 лет.

Прогноз

Букмекеры уверены в разгроме от хозяев, которые будут стремиться компенсировать неудачи последних недель. Оптимальный выбор для ставки — победа Германии с форой -2 гола (коэффициент 1,66).

