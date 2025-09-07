Ферстаппен выиграл поул на Гран-при Италии: первые итоги

Квалификация Гран-при Италии, прошедшая 6 сентября, принесла болельщикам Формулы-1 множество событий и обсуждений. Макс Ферстаппен из Red Bull не только взял поул, но и установил новые рекорды, снова подтвердив свою скорость и стабильность. Макларен и Феррари пытались навязать борьбу, однако оказались позади. А Мерседес снова удивил нестандартными решениями, которые не принесли ожидаемого результата. Разбираем главные моменты уик-энда. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Red Bull и тактический ход с антикрылом

После тренировок было ясно, что Red Bull станет главным конкурентом Макларена в борьбе за поул. Команда решилась на риск: уменьшила заднее антикрыло, как это уже делала в Лас-Вегасе-2024. Ход позволил снизить сопротивление, но не сделал болид самым быстрым на прямых. Главная сила RB21 оказалась в балансе и резкости на выходе из поворотов.

Ключевым моментом круга стала первая шикана — именно там Ферстаппен заложил половину своего преимущества. Он также выиграл время на разгонах после первых связок и уверенно прошел Аскари.

Не обошлось и без тактической поддержки Юки Цуноды. Его ранний выезд на трассу вынудил соперников выезжать раньше, чем планировали. Это создало для Ферстаппена более выгодные условия и сыграло роль в победе.

Макларен: упущенный шанс

Макларен считался фаворитом, но оба пилота не смогли реализовать максимум. Ландо Норрис потерял время на выходах из шикан, а в решающий момент допустил ошибку и выехал за пределы трассы. Он сам признал, что был слишком осторожен.

Его напарник Оскар Пиастри лучше справился с поворотами, но проиграл на первых секторах. В итоге оба пилота показали схожее время, однако этого хватило лишь для второй линии стартовой решетки.

Феррари и домашние трудности

Скудерия настраивала болид под максимальную скорость, пожертвовав стабильностью. В результате машина плохо справлялась с поворотами, а пилоты вынуждены были атаковать бордюры. Шарль Леклер ошибся в решающей попытке и потерял шанс обойти Пиастри.

Хотя мощность двигателя позволяла бороться за топ-3, нестабильность в управлении стала главным препятствием. В итоге команда осталась позади главных конкурентов, что разочаровало болельщиков на Монце.

Мерседес: ставка на прижимную силу

«Серебряные стрелы» выбрали стратегию с большим уровнем прижимной силы. Это решение должно было дать преимущество в гонке за счет лучшего контроля износа шин, но в квалификации оно не сработало.

Особенно заметным стал эпизод с Джорджем Расселлом, который думал, что едет на среднем комплекте резины, тогда как команда поставила мягкий. Ошибка коммуникации стоила ему потенциально более высокого места.

Кими Антонелли, напротив, выступил стабильно и квалифицировался рядом с напарником. Для новичка это результат, который можно назвать успешным.

Чего ждать дальше

Несмотря на уверенный поул, для Ферстаппена гонка не станет легкой прогулкой. В прошлых этапах, как в Майами или Сильверстоуне, Макларен умел навязать борьбу даже с первой позиции. Но сейчас Red Bull обладает преимуществом в максимальной скорости, что делает обгоны почти невозможными.

При этом Макларен и Феррари сохраняют темп на длинных сериях, а Мерседес может получить преимущество в стратегии. Все это обещает зрелищную борьбу за подиум.

