Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых бойцов в истории UFC.

Первое место рейтинга занял ирландец Конор Макгрегор, общий заработок которого оценивается в 200 миллионов. Больше всего Конор получил за боксерский бой против Флойда Мейвезера (80 млн). Макгрегор заработал даже больше украинского боксера Александра Усика, состояние которого GiveMeSport оценил в 165 млн.

Вторая позиция досталась Хабибу Нурмагомедову – 40 миллионов долларов. Бронза рейтинга у Жоржа Сен-Пьера (30 млн).

Легенда UFC Джон Джонс, который является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе, заработал за свою карьеру 17.5 миллионов и разместился в рейтинге на шестой позиции.

Рейтинг самых богатых бойцов в истории UFC от GiveMeSport

sport.ua