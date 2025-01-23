Андреа Стелла: Команда должна ещё выше поднять планку

В прошлом сезоне McLaren впервые за 26 лет стала обладателем Кубка конструкторов. Команда из Уокинга является одним из фаворитов 2025 года, а её руководитель Андреа Стелла уверяет, что сделает всё необходимое, чтобы не допустить снижения результатов.

Андреа Стелла: «Было бы очень наивно думать, что раз мы выиграли Кубок конструкторов, то заслуживаем выиграть его ещё раз в будущем. Вы заслуживаете результат, если хорошо поработаете. В новом сезоне мы должны выступить лучше, чем в 2024-м, и для команды было важно обсудить те эпизоды, в которых мы могли выступить лучше.

В 2024-м мы выиграли Кубок конструкторов, но в среднем опережали соперников на 0,04% и заработали всего на 2% больше очков. Если мы не прибавим в следующем сезоне, то должны быть готовы к поражению, а мы этого не хотим.

Команда хочет побеждать, и для этого мы должны ещё выше поднять планку».

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